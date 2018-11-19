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«Роснефть» возобновила торги нефтепродуктами на бирже
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«Роснефть» 19 ноября возобновила торги нефтепродуктами на бирже 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Роснефть" в понедельник, 19 ноября, возобновила продажу моторного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), которую приостанавливала на прошлой неделе. Пока "Роснефть" заключает адресные сделки, сообщили ТАСС два участника торгов.
"Адресные сделки — это когда вертикально-интегрированные компании друг другу продают", — пояснили они.
"Роснефть" вернулась, но сделки мелкие и только адресные", — сказал один из собеседников агентства. Другой трейдер также подтвердил, что объемы топлива от "Роснефти" появились на бирже, но сделки носят адресный характер. "Но это все равно изменение ситуации, в четверг и пятницу и этого не было", — отметил он.
Бензин марки Аи-92 в ходе торгов в понедельник дорожает на 2,16% — до 50,65 тыс. рублей за тонну, зимнее дизельное топливо — на 0,6%, до 56,4 тыс. рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
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