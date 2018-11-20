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Скандал с Danske Bank добрался до немецкого гиганта
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Скандал с Danske Bank добрался до немецкого гиганта 

Вести Экономика + ещё 1 15 часов назад
Фото: globallookpress.com
Deutsche Bank оказался глубоко втянут в скандал с отмыванием денег через эстонское подразделение Danske Bank.
Как сообщает Bloomberg, бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон, который является основным источником информации для правоохранительных органов, в понедельник дал показания перед комиссией по бизнесу, развитию и экспорту в датском парламенте.
Он заявил, что в схеме с отмыванием капитала принимали участие по крайней мере 10 банков, в том числе три подразделения Danske Bank. Он также заявил, что $150 миллиардов было переведено через американский филиал крупного европейского банка. Причем по информации Bloomberg, «неназванный банк» — это Deutsche Bank, который использовали в качестве банка-корреспондента для перевода долларов США.
Банками-корреспондентами для Danske Bank выступали JPMorgan (до 2013 года), Bank of America и Deutsche Bank (до 2015 года). Большая часть денег за расследуемый период проходила через Deutsche Bank.
По словам источников издания, следователи США связывались с Deutsche Bank, JP Morgan и Bank of America по поводу скандала.
Министерство юстиции США, министерство финансов и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии транзакций на сумму более $150 млрд в течение нескольких лет вплоть до 2015 г.
Сообщается, что в направленном в SEC иске также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc., которые якобы участвовали в проведении транзакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались комментировать эту информацию.
По информации газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.
Ранее сообщалось, что прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщала, что 26 сотрудников отделения создали преступную группировку по отмыванию денег, через которую прошло около $13 млрд
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