ФАС возбудила дело в отношении Burger King

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King за непредставление информации, сообщает пресс-служба управления.

«Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King за непредставление информации по запросу антимонопольного ведомства», — говорится в сообщении УФАС по Москве.

В службе пояснили, что такое решение было принято из-за отсутствия ответа от Burger King в установленные сроки.

«В ходе проверки факта распространения рекламы с изображением куриных палочек с надписью «Раскурячь их всех!» и слоганом «Окурительный чикен фри» регулятор запросил у Burger King документы и сведения, необходимые для принятия решения о возбуждении дела. Сеть ресторанов быстрого питания не представила в установленные сроки никакой информации по запросу ведомства», — поясняют в московском УФАС.

За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере от 20 до 200 тыс. рублей. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря, добавили в службе.