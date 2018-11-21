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ФАС возбудила дело в отношении Burger King 

Rambler News Service + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King за непредставление информации, сообщает пресс-служба управления.
«Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King за непредставление информации по запросу антимонопольного ведомства», — говорится в сообщении УФАС по Москве.
В службе пояснили, что такое решение было принято из-за отсутствия ответа от Burger King в установленные сроки.
«В ходе проверки факта распространения рекламы с изображением куриных палочек с надписью «Раскурячь их всех!» и слоганом «Окурительный чикен фри» регулятор запросил у Burger King документы и сведения, необходимые для принятия решения о возбуждении дела. Сеть ресторанов быстрого питания не представила в установленные сроки никакой информации по запросу ведомства», — поясняют в московском УФАС.
За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере от 20 до 200 тыс. рублей. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря, добавили в службе.
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Комментарии
ФАС , Компании , Политика , Экономика
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