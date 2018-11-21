Известная сеть магазинов уйдет из России

Сеть магазинов Castorama уйдет из России

Сеть магазинов Castorama уйдет из России, следует из сообщения управляющего сетью британского ритейлера Kingfisher по итогам III квартала.

Согласно стратегическим решениям, принятым Kingfisher, сеть уйдет из России, Испании и Португалии для того, чтобы сконцентрироваться на рынках, где она достигает или может достичь лидирующих позиций.

«Мы привержены нашему плану построить сильный бизнес на долгий срок. Частью этой приверженности стало решение уйти из России, Испании и Португалии. Это позволит нам следовать нашей стратегии с большей целенаправленностью и эффективностью на основных рынках — там, где мы достигаем или можем достичь лидирующих позиций», — приводятся в сообщении слова главного управляющего британским ритейлером Вероник Лори.

Выручка Kingfisher в России в III квартале 2018-2019 финансового года сократилась на 6,4% до 101 млн фунтов стерлингов ($129 млн). Продажи в рублях выросли на 5,2%, сопоставимые продажи — на 2,7%.

Выручка ООО «Касторама рус» (операционная структура сети Castorama) в 2017 г. сократилась на 4% до 32,5 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные СПАРК. Чистый убыток вырос до 2,8 млрд руб. с 2,05 млрд руб. годом ранее.

В России первый магазин Castorama открылся в Самаре в 2006 г. В настоящее время сеть в стране включает 21 гипермаркет.