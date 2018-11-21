Ещё
«Газпром» решил сэкономить на «Северном потоке-2»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.15
75.11
75.30
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.55
76.95
Индексы и котировки Brent
63.78
–0.22 Золото
1223.57
–0.04 РТС
1125.71
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
21.11
1.1413
–0.0027
07.11
1.1439
20.11
15.11
11.11

«Газпром» решил сэкономить на «Северном потоке-2» 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
«Газпром» сократил инвестиции в строительство газопровода «Северный поток-2» более чем на 22 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на инвестиционную программу компании на 2018 год.
В новой редакции программы вложения в «Северный поток-2» в 2018 году были снижены до 92,1 миллиарда рублей против 114,5 миллиарда рублей, заложенных ранее.
Общий объем инвестиций составит 1,96 триллиона рублей, что на 217 миллиардов рублей больше, чем было предусмотрено программой, утвержденной в декабре 2017 года.
Увеличение бюджета «Газпром» объяснил повышением расходов на приоритетные проекты в области транспортировки и сжижения природного газа (СПГ). В частности, речь идет о развитии газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России и строительстве комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции «Портовая».
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток-2» непременно будет реализован, невзирая на противодействие со стороны США.
Новый газопровод свяжет Россию и Германию. Он практически повторит маршрут ныне действующего «Северного потока», за исключением территориальных вод Дании, не давшей разрешение на строительство. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов евро, запустить трубу планируется в конце 2019 года.
Последние новости
Обвал цен на нефть вынудил власти заговорить о реформах «Золотая судья» Хахалева покинула очередной пост Россиянин проиграл выборы президента Интерпола
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне обманули Сбербанк и поплатились60
Россия приготовилась к валютной войне195
Известная сеть магазинов уйдет из России164
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35462
США обрушили цены на нефть754
Видео
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
05:16
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:30
Известная сеть магазинов уйдет из России
Компании Экономика
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
01:54
Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице
Личный счет Статьи
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение