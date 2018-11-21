Власти добрались до «кубышек» компаний

Бюджет принят: кто оплатит рост

Правительство провело через Госдуму проект федерального бюджета на 2019 — 2021 годы. Одобренный в третьем чтении законопроект закрепляет финансирование президентских нацпроектов и дает право продолжать накапливать резервы в Фонде национального благосостояния . Депутаты же, не получив от правительства масштабных инвестиций в экономический рост, начали поговаривать о другом источнике денег — средствах компаний.

В цифрах голосование выглядело так: из 463 голосовавших депутатов за принятие бюджета проголосовал 361 депутат, против — 62. Таким образом, проект федерального бюджета строго по регламенту поступит в Совет Федерации , а затем на подпись президенту. Возможности вносить детальную правку в расходы у всех участников бюджетного процесса на этом завершились.

На ближайшую трехлетку правительством запланированы рекордные суммы как доходов, так и расходов. В 2019 году доходы ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей. В последующие годы они продолжат расти: в 2020 году до 20,219 трлн рублей, а в 2021 году — до 20,978 трлн рублей. Расходы также запланированы к увеличению. В 2019 году они составят 18,037 трлн рублей. В 2020 году — уже 19,994 трлн рублей, и 20,026 трлн рублей в 2021 году.

Профицитный бюджет и бюджетное правило, которое позволяет правительству накапливать доходы от экспорта энергоносителей, приведут к росту Фонда национального благосостояния (ФНБ). Объем ФНБ на начало 2019 года составит 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), 2020 года — 7,907 трлн рублей (7,1% ВВП). А в 2021 году размер фонда составит уже 11,476 трлн рублей (9,7% ВВП).

При достижении ФНБ 7%-го порога его уже можно вкладывать в проекты.

Но ни самих проектов, ни принципов вложения этот бюджет не предусматривает.

В первом чтении депутаты предприняли попытку обострить дискуссию о возможном изменении бюджетного правила и расходов ФНБ. Поддержку они нашли только у главы Счетной палаты Алексея Кудрина . Дальше разговоров дело не пошло.

Повторение дискуссии в третьем чтении оказалось совсем слабым. Помешало, видимо, то, что перед обсуждением бюджета на этом пленарном заседании оказалось немало эмоциональных тем для публичных выступлений. Пленарное заседание было открыто выступлением председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной , представлявшей информацию об основных направлениях кредитно-денежной политики на 2019-2021 годы. Следом за ней выступал президент Молдавии Игорь Додон

Именно во время разговора с Эльвирой Набиуллиной впервые в Госдуме прозвучали претензии не к средствам ФНБ как источнику финансирования экономического роста, который в 2019 году окажется ниже уровня среднемирового, а к средствам, которые находятся на счетах компаний и никуда не инвестируются.

Тема перекочевала и в обсуждение бюджета в третьем чтении. Зампред комитета по бюджету и налогам и депутат ЛДПР Сергей Катасонов указал, что на счетах предприятий скопилось 30 трлн рублей, что в два раза больше расходной части бюджета.

О средствах компаний вспоминал и глава бюджетного комитета Андрей Макаров , напомнив депутатам, что резервы надо хранить, учитывая риски глобального экономического рынка. По его словам, деятельность США приводит к «диспропорции, которая неизбежно ударит по всемирной экономике». Вячеслав Володин в ходе третьего чтения бюджета прямо запретил использование термина «кубышка» и призвал всех называть средства ФНБ резервами.

Для бизнеса, совсем недавно отбившего атаку помощника президента Андрея Белоусова , предлагавшего ввести налоги на сверхприбыль экспортеров, это может оказаться неприятным сигналом.

Т.е. инициативы придумать, куда и как вложить деньги компаний, «сверху» могут повториться уже скоро и на фоне дискуссии о том, как инвестировать средства ФНБ после 2020 года.

Пока же, как подчеркнул глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, бюджет уже отвечает главной задаче — в нем предусмотрено финансирование национальных проектов, а также целей и задач, поставленных президентом Владимиром Путиным . Кроме того, Макаров подчеркнул, что одна из целей бюджетной политики — распределение субсидий регионам таким образом, чтобы субъекты, в том числе, «смогли увидеть себя в реализации национальных проектов» — также достигнута.

Из бюджета предполагается профинансировать национальные проекты на сумму 5 трлн 693 млрд 154 млн рублей. Из них самые большие расходы пойдут на демографию — 1 трлн 588 млрд 295 млн рублей, на здравоохранение — 698 млрд рублей, образование — 362 млрд рублей, жилье и городскую среду — 318 млрд рублей, экологию — 278 млрд рублей. Отчасти эти расходы были скорректированы поправками к бюджету во втором чтении. Большинство поправок — 462 — сделало правительство. Меньше половины — депутаты.

Хватит ли бюджетных ресурсов на национальные проекты в регионах, пока не известно. По информации газеты «Коммерсант», губернаторы в этом сомневаются. Региональные власти уже сформировали претензии к финансовому обеспечению нацпроектов и собираются представить их президенту 23 ноября в ходе обсуждения этой темы на Госсовете. Для текущей бюджетной конструкции это пока угроз не несет. Нацпроекты рассчитаны до 2024 года, а у правительства есть возможность править текущий бюджет осенью следующего года.