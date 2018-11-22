Сбербанк стал самой дорогой российской компанией

К моменту закрытия торгов обычные акции Сбербанка выросли на 0,96% до 199,4 рубля, а привилегированные — на 0,52% до 172,9 рубля. Таким образом, капитализация компании достигла 4,47 триллиона рублей.