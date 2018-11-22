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Сбербанк стал самой дорогой российской компанией 

РИА Новости + ещё 6 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк в четверг обошел "Роснефть" и стал самой дорогой компанией России по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.
К моменту закрытия торгов обычные акции Сбербанка выросли на 0,96% до 199,4 рубля, а привилегированные — на 0,52% до 172,9 рубля. Таким образом, капитализация компании достигла 4,47 триллиона рублей.
Акции Роснефти, в свою очередь, к закрытию торгов упали на 0,18% — до 411,1 рубля, капитализация снизилась до 4,36 триллиона рублей. Третьей компанией по капитализации стал "Лукойл" с показателем 3,6 триллиона рублей. "Роснефть" опережала Сбербанк в списке самых дорогих компаний России с августа.
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Сбербанк России , Московская биржа , Лукойл , Роснефть , Компании , Экономика
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