Сбербанк стал самой дорогой российской компанией 

Сбербанк в четверг обошел "Роснефть" и стал самой дорогой компанией России по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.
К моменту закрытия торгов обычные акции Сбербанка выросли на 0,96% до 199,4 рубля, а привилегированные — на 0,52% до 172,9 рубля. Таким образом, капитализация компании достигла 4,47 триллиона рублей.
Акции Роснефти, в свою очередь, к закрытию торгов упали на 0,18% — до 411,1 рубля, капитализация снизилась до 4,36 триллиона рублей. Третьей компанией по капитализации стал "Лукойл" с показателем 3,6 триллиона рублей. "Роснефть" опережала Сбербанк в списке самых дорогих компаний России с августа.