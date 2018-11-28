ДОМ.РФ и банк ВТБ выпустят ипотечные облигации на 500 млрд рублей в рамках «Фабрики ИЦБ»

Меморандум предусматривает выпуск ипотечных облигаций, обеспеченных пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством ДОМ.РФ, в период 2019-2021 годов. Выпуск реализуется в рамках "Фабрики ИЦБ".

"Главное содержание меморандума — то, что мы планируем выпуск ипотечных облигаций, рыночного инструмента, на сумму до 500 млрд рублей. У нас уже есть опыт такой работы с ДОМ.РФ, мы сделали уже две успешных сделки объемом на 122,5 млрд рублей и готовим третью транзакцию", — сказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Глава банка также отметил, что выпуск облигаций позволит банкам получить дополнительное финансирование и обеспечить дальнейший рост ипотечного кредитования.

"Мы рассчитываем, что этот инструмент позволит [банкам] высвободить капитал, выдавать больше ипотеки и делать это чуть дешевле", — в свою очередь прокомментировал подписание меморандума генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Что такое "Фабрика ИЦБ"

"Фабрика ИЦБ" — механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ и с доходностью выше ОФЗ. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой "упаковки" ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ипотечные ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.