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ДОМ.РФ и банк ВТБ выпустят ипотечные облигации на 500 млрд рублей в рамках «Фабрики ИЦБ» 

ТАСС + ещё 23 28 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования) и банк ВТБ подписали меморандум о выпуске облигаций с ипотечным покрытием на сумму 500 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".
Меморандум предусматривает выпуск ипотечных облигаций, обеспеченных пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством ДОМ.РФ, в период 2019-2021 годов. Выпуск реализуется в рамках "Фабрики ИЦБ".
"Главное содержание меморандума — то, что мы планируем выпуск ипотечных облигаций, рыночного инструмента, на сумму до 500 млрд рублей. У нас уже есть опыт такой работы с ДОМ.РФ, мы сделали уже две успешных сделки объемом на 122,5 млрд рублей и готовим третью транзакцию", — сказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Глава банка также отметил, что выпуск облигаций позволит банкам получить дополнительное финансирование и обеспечить дальнейший рост ипотечного кредитования.
"Мы рассчитываем, что этот инструмент позволит [банкам] высвободить капитал, выдавать больше ипотеки и делать это чуть дешевле", — в свою очередь прокомментировал подписание меморандума генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Что такое "Фабрика ИЦБ"

"Фабрика ИЦБ" — механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ и с доходностью выше ОФЗ. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой "упаковки" ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ипотечные ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.
В 2017-2018 годы состоялось восемь выпусков облигаций с ипотечным покрытием "Фабрики ИЦБ" на сумму более 195 млрд рублей. Банк России в 2016 году установил коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации ДОМ.РФ и рублевые ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ в размере 20% вместо 100%.
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Комментарии1
Андрей Костин , Александр Плутник , Банк ВТБ , Агентство по ипотечному жилищному кредитованию , ВТБ Капитал , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС , Компании , Недвижимость , Рынки
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