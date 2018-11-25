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В Москве «рухнул» крупный оператор связи 

Российская Газета + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
Один из крупнейших операторов связи "МГТС" столкнулся с серьезным техническим сбоем вечером в воскресенье, 25 ноября. В соцсетях москвичи начали массово жаловаться на проблемы с интернетом.
В самой компании заявили, что технические специалисты в курсе ситуации и работают над устранением проблем. Как говорится в официальном сообщении провайдера, у части пользователей наблюдаются ограничения доступа к Сети. Представители "МГТС" назвали сбой временной ситуацией и принесли извинения пользователей.
Тем временем, часть пользователей смогла самостоятельно решить проблему, просто перезагрузив домашние роутеры.
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МГТС , Компании , Интернет , Наука и техника , Технологии , Экономика
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