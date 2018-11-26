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Маск предсказал скорую смерть Tesla 

Lenta.ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: Reuters
Основатель компании Tesla Илон Маск заявил в эфире программы Axios на HBO, что велика вероятность скорой смерти его детища.
По его словам, компания теряет деньги как сумасшедшая.
«Если мы не решим проблемы в ближайшее время, то мы умрем. А их чрезвычайно сложно решить», — добавил Маск.
Как отметил предприниматель, у компании осталось всего несколько недель.
Это не первое заявление Маска о банкротстве его компании. Второго апреля он сообщил, что компанию не удалось спасти, несмотря на массовую продажу пасхальных яиц.
7 августа Маск опубликовал твит, в котором обещал выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и сделать ее непубличной. Поскольку обещание не было выполнено, заявление привело к разбирательству с Комиссией по ценным бумагам США (SEC).
В результате, Маск покинул пост в совете директоров компании. Помимо этого его обязали заплатить штраф в 20 миллионов долларов. А Tesla пришлось нанять специального человека, который будет контролировать все заявления Маска, в том числе через социальные сети.
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Комментарии
Илон Маск , Компании , Экономика
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