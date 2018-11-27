ВТБ обвинил украинские суды в рейдерстве 

Украинские суды неправомерно затягивают рассмотрение жалоб ВТБ на арест активов и акций, их вердикты являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов, говорится в заявлении ВТБ.
В сентябре стало известно, что Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября суд выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.
"Это (арест акций и активов банка ВТБ (Украина) фактически, парализовало работу нашего банка в этой стране. Группа ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", — говорится в заявлении.
Это лишает ВТБ надежды на сохранение бизнеса на Украине, отмечает банк.
"На наш взгляд, вердикты украинских судов являются не чем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов", — завил ВТБ.