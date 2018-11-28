На Украине аудиторам не дали проверить «Нафтогаз» 

Компания «Нафтогаз» не допустила аудиторов Счётной палаты к проверке предприятия.
Как сообщает «Укринформ», об этом на заседании правительства сказал председатель Счётной палаты Валерий Пацкан.
«Счётная палата начала аудит «Нафтогаза». Нас не допустили к проверке», — отметил он.
Пацкан указал, что уже проинформировал об этом премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и попросил правительство отреагировать на указанную ситуацию.
«Я в телефонном режиме разговаривал с господином Коболевым. Он заверил, что юристы отработают процедуру. После того, как наши юристы отработали, нам было отказано в проведении проверки. Мы составили соответствующий акт на начальника юридического департамента. По состоянию на сегодня у нас есть завершение контрольного мероприятия», — добавил он.
Пацкан также напомнил, что в соответствии с действующим законодательством Счётная палата должна иметь доступ ко всем базам, которые были созданы из государственного бюджета.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) стоит примерно $14 млрд
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова Коболева.