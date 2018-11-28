На Украине аудиторам не дали проверить «Нафтогаз»

Как сообщает «Укринформ», об этом на заседании правительства сказал председатель Счётной палаты Валерий Пацкан.

«Счётная палата начала аудит «Нафтогаза». Нас не допустили к проверке», — отметил он.

Пацкан указал, что уже проинформировал об этом премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и попросил правительство отреагировать на указанную ситуацию.

«Я в телефонном режиме разговаривал с господином Коболевым. Он заверил, что юристы отработают процедуру. После того, как наши юристы отработали, нам было отказано в проведении проверки. Мы составили соответствующий акт на начальника юридического департамента. По состоянию на сегодня у нас есть завершение контрольного мероприятия», — добавил он.

Пацкан также напомнил, что в соответствии с действующим законодательством Счётная палата должна иметь доступ ко всем базам, которые были созданы из государственного бюджета.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) стоит примерно $14 млрд