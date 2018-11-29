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В штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски 

Российская Газета + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Полиция Германии провела обыски в помещениях штаб-квартиры Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Как передает Die Welt, следователи искали улики по делу об отмывании денег.
В операции приняли участие около 170 стражей порядка и представителей прокуратуры.
Под подозрением оказались несколько сотрудников банка, помогавших своим клиентам скрывать средства в оффшорах. Данные об этих операциях были отражены в "панамском досье", попавшем в руки журналистов пару лет назад.
В связи с проведенными обысками стоимость акций Deutsche Bank снизилась почти на 5 процентов.
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Генпрокуратура РФ , ДОЙЧЕ Банк , Компании , Политика
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