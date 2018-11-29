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МегаФон насильно меняет тарифы абонентам 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Оператор МегаФон начал переводить своих абонентов на новые тарифы. Об этом сообщил ресурс Content-Review.
При этом действует следующая процедура: абоненту предлагается тариф для перехода, если он ему не нравится, то абоненту придется выбрать другой тариф из действующих на данный момент.
О подобном шаге МегаФон предупредил на своём сайте 16 ноября:
«МегаФон продолжает предлагать своим клиентам лучшие и удобные сервисы. Так, в ноябре, некоторым абонентам будут предложены уникальные условия действующих тарифов, подобранные в индивидуальном порядке. Если по какой-то причине предложенные условия тарифа окажутся неподходящими, можно будет без дополнительных затрат выбрать любой другой из доступных для подключения тарифов».
На деле, оператор переводит действующие тарифы в разряд архивных. Новые тарифы будут учитывать повышение НДС до 20%. Так, уже переведены в разряд архивных рекламные тарифы «Включайся!», активно продвигавшиеся оператором с помощью телерекламы несколько месяцев.
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Комментарии
Мегафон , Компании , Личный счет
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