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Microsoft обошла Apple по капитализации 

Ведомости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Капитализация Microsoft на закрытие торгов в пятницу 30 ноября превысила рыночную стоимость Apple. На прошлой неделе софтверный гигант не раз опережал Apple по этому показателю в ходе торгов, но впервые сохранил преимущество после закрытия, отмечает BBC.
По итогам торгов котировки Microsoft поднялась на 0,6%, а капитализация превысила $851 млрд Акции Apple, напротив, подешевели на 0,5% снизив рыночную стоимость компании до $847 млрд В начале августа текущего года рыночная стоимость Apple превысила $1 трлн, а в начале октября достигла $1,1 трлн. Но с этого пика котировки акций компании откатились почти на четверть на опасениях по поводу замедления спроса на смартфоны и неопределенности с пошлинами США на товары, произведенные в Китае.
С начала текущего года капитализация Microsoft выросла на 29,6%, Apple — на 5,5%. Microsoft впервые с 2010 г. обогнала Apple по капитализации в ходе торгов 27 ноября.
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Комментарии
Microsoft , Apple , Компании , В мире , Интернет , Наука и техника , Технологии , Экономика
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