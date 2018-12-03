Microsoft обошла Apple по капитализации

Капитализация Microsoft на закрытие торгов в пятницу 30 ноября превысила рыночную стоимость Apple . На прошлой неделе софтверный гигант не раз опережал Apple по этому показателю в ходе торгов, но впервые сохранил преимущество после закрытия, отмечает BBC.

По итогам торгов котировки Microsoft поднялась на 0,6%, а капитализация превысила $851 млрд Акции Apple, напротив, подешевели на 0,5% снизив рыночную стоимость компании до $847 млрд В начале августа текущего года рыночная стоимость Apple превысила $1 трлн, а в начале октября достигла $1,1 трлн. Но с этого пика котировки акций компании откатились почти на четверть на опасениях по поводу замедления спроса на смартфоны и неопределенности с пошлинами США на товары, произведенные в Китае.

С начала текущего года капитализация Microsoft выросла на 29,6%, Apple — на 5,5%. Microsoft впервые с 2010 г. обогнала Apple по капитализации в ходе торгов 27 ноября.