Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Доллару предрекли крах
Доллару предрекли крах
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.80
75.60
75.70
Прогноз
03.12 – 10.12
$
66.00
75.00
Индексы и котировки Brent
61.07
+0.56 Золото
1234.11
+0.11 РТС
1154.18
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.1363
–0.0089
19.11
1.1452
30.11
20.11
08.11

Крым готовит регистрацию собственных торговых брендов 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Предприятия Крыма подали заявки на регистрацию брендов "Крымский нарзан" и "Крымская минеральная вода" и собирают документы для оформления торговых знаков "Крымская лаванда" и "Крымское эфирное масло", сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.
"У нас поданы заявки на регистрацию брендов "Крымский нарзан" и "Крымская минеральная вода", — сказал он.
"Алуштинский эфиро-масличный совхоз-завод работает над регистрацией, в том числе бренда "Крымское эфирное масло", комбинат "Крымская роза" намерен зарегистрировать бренд "Крымская лаванда". Такие бренды, как "Ялтинский лук", "Керченская сельдь", "Сакская грязь", "Сакская соль", тоже имеют большую перспективу", — добавил глава Крыма.
В винодельческой отрасли региона зарегистрированы три наименования места происхождения товара. Это игристые вина "Новый свет", а также "Магарач" и "Меганом". Аксенов напомнил, что шампанское "Новый свет" создавалось основателем русского виноделия в Крыму князем Львом Голицыным.
ТАСС: последние новости
Spiegel: в ФРГ идет следствие из-за оказавшихся в Крыму турбин Siemens "Магнит" расширит в 2019 году сеть розницы в отделениях "Почты России" до 2 тыс. магазинов "Русагро" получила права требования к холдингу "Солнечные продукты" на 34,7 млрд рублей
Комментарии
Сергей Аксенов , Компании , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне получат две пенсии в декабре8
Канада пришла на помощь России30
Рубль ждут события страшнее санкций282
Для россиян могут усложнить процедуру покупки валюты1
В Германии задумались о «Северном потоке-2»12
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
00:45
Канада пришла на помощь России
Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
00:43
Катар покидает ОПЕК
Экономика
12:51
«Газпрому» угрожают трубы раздора
Экономика Компании
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение