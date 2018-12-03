Крым готовит регистрацию собственных торговых брендов

Предприятия Крыма подали заявки на регистрацию брендов "Крымский нарзан" и "Крымская минеральная вода" и собирают документы для оформления торговых знаков "Крымская лаванда" и "Крымское эфирное масло", сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов

"У нас поданы заявки на регистрацию брендов "Крымский нарзан" и "Крымская минеральная вода", — сказал он.

"Алуштинский эфиро-масличный совхоз-завод работает над регистрацией, в том числе бренда "Крымское эфирное масло", комбинат "Крымская роза" намерен зарегистрировать бренд "Крымская лаванда". Такие бренды, как "Ялтинский лук", "Керченская сельдь", "Сакская грязь", "Сакская соль", тоже имеют большую перспективу", — добавил глава Крыма.

В винодельческой отрасли региона зарегистрированы три наименования места происхождения товара. Это игристые вина "Новый свет", а также "Магарач" и "Меганом". Аксенов напомнил, что шампанское "Новый свет" создавалось основателем русского виноделия в Крыму князем Львом Голицыным.