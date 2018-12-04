Латвийский производитель шпрот пострадал от эмбарго РФ

Флагман латвийской рыбоперерабатывающей промышленности «Бривайс Вилнис» терпит убытки из-за запрета на поставки в Россию, сообщает портал Laukos.

С момента введения российского продовольственного эмбарго в 2015 году, предприниматели ежегодно теряли сотни тысяч евро. Но по словам представителей компании за девять месяцев 2018 года, им удалось сократить уровень убытков более чем в полтора раза с 679 тысяч евро до 435 тысяч.

Своё тяжелое положение бизнесмены объясняют низкой активностью рынка и высоким уровнем конкуренции в сегменте рыбных консервов. Компания не намерена уступать позиции на европейском рынке и собирается сохранить оставшихся клиентов и найти новые направления сбыта.

Оборот предприятия в 2018 году увеличился на 9 процентов и составил 5,1 миллион евро.

Между тем, поток продуктов из Европы, попадающий в страну в обход эмбарго в этом году увеличился на 80 процентов, цитирует сотрудников Федеральной Таможенной службы портал New-Retail.

В текущем году таможенники обнаружили 4,4 тысячи транспортных средств с санкционными товарами, что в полтора раза больше, чем в прошлом. Чаще всего в Россию пытались провезти яблоки, груши, шампиньоны, болгарский перец, томаты, ягоды, рыбу, сыры и куриное мясо. В списке лидеров по поставкам санкционной продукции — Польша, Украина, Литва, Дания и Норвегия.