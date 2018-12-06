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Стажер Google случайно купил объявлений на $10 млн 

Мир24 + ещё 8 1 час назад
Фото: mir24.tv
Причиной появления желтого прямоугольника на месте рекламного объявления от Google стала ошибка стажера, который нажал не на ту кнопку в ходе тренинга. Источник в рекламной индустрии объяснил Financial Times, что стоимость опубликованного прямоугольника составляет порядка $10 млн, пишет РБК.
По его словам, на семинаре сотрудникам рассказывали, как пользоваться внутренней системой Google AdX для покупки рекламных объявлений. Стажер-консультант случайно подал заявку на покупку объявлений по цене $25, а не рыночной цены $2-4.
В компании ошибку заметили только через 45 минут. Все это время в США и Австралии пользователи могли видеть такие объявления.
Google пообещал выплатить компенсации за отзыв сетевых баннеров всем сайтам и компаниям, у которых купила их.
Какие санкции применят к стажеру, не сообщается.
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