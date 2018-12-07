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Вексельберг обжаловал санкции США 

Ведомости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокаты владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга «недавно» подали ходатайство об отмены санкций США против него, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя бизнесмена. Вексельберг попал под санкции США в апреле 2018 г.
Представитель «Реновы» Андрей Шторх подтвердил «Интерфаксу» факт подачи петиции в OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за введение санкций).
Вексельберг 15 октября заявил «Ведомостям», что считает американские санкции в отношении себя незаконными и несправедливыми. «Буду судиться», — говорил бизнесмен. Он не называл сроки подачи иска. В какой именно суд будет подан иск, он не сказал.
«Если дойдет до суда, то это будет в США», — заявлял его представитель.
Интересы Вексельберга представляет американская юридическая компания соответствующей специализации, уточнял он.
В этот же день Шторх заявил РБК, что речь идет не о тяжбе в суде, а об обжаловании решения о включении в санкционный список в самом минфине США.
Санкции, введенные против Вексельберга, запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями финансовые операции. В пресс-релизе OFAC от 6 апреля говорилось, что санкции против бизнесмена наложены из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России», а также из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников». Речь шла о совладельце и управляющем директоре «Реновы» Евгении Ольховике и гендиректоре энергокомпании «Т плюс» Борисе Вайнзихере.
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