Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов

Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Переговоры с банками уже начались, общие принципы и условия реструктуризации будут представлены вместе с обновленной финансовой моделью», — приводятся в сообщении слова руководителя управления по работе с крупными компаниями, управляющего директора Райффайзенбанка Дмитрия Средина.

Банк выступает консультантом Utair по реструктуризации, в 2015 г. он уже консультировал авиакомпанию по этому вопросу.

В 2018 г. средняя стоимость тонны керосина для Utair увеличилась на 35%, а доля топливных расходов в общих тратах авиакомпании выросла до 30%, указывает перевозчик. Реструктуризация позволит оптимизировать расходы на обслуживание долга и высвободить ресурсы для операционной деятельности, подчеркивают в компании.

Благодаря контролю расходов и наращиванию пассажиропотока Utair полностью и без просрочек рассчитывается по кредитным и лизинговым договорам, в том числе перед банками, отмечают в компании. На сегодня сумма выплаченных процентов по реструктурированному долгу превысила 8,2 млрд руб.

«Своевременное исполнение долговых обязательств — приоритет финансовой модели компании, но экономические факторы диктуют необходимость пересмотра существующих графиков платежей», — отметил гендиректор компании Андрей Мартиросов.

Он подчеркнул, что реструктуризация позволит обеспечить непрерывность работы и финансовую устойчивость компании, и Utair сможет сохранить экономичные тарифы.

Среди российских авиакомпаний Utair занимает четвертое место по количеству перевезенных пассажиров — 6,44 млн человек за январь — октябрь 2018 г.