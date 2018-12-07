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Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов 

Ведомости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
«Переговоры с банками уже начались, общие принципы и условия реструктуризации будут представлены вместе с обновленной финансовой моделью», — приводятся в сообщении слова руководителя управления по работе с крупными компаниями, управляющего директора Райффайзенбанка Дмитрия Средина.
Банк выступает консультантом Utair по реструктуризации, в 2015 г. он уже консультировал авиакомпанию по этому вопросу.
В 2018 г. средняя стоимость тонны керосина для Utair увеличилась на 35%, а доля топливных расходов в общих тратах авиакомпании выросла до 30%, указывает перевозчик. Реструктуризация позволит оптимизировать расходы на обслуживание долга и высвободить ресурсы для операционной деятельности, подчеркивают в компании.
Благодаря контролю расходов и наращиванию пассажиропотока Utair полностью и без просрочек рассчитывается по кредитным и лизинговым договорам, в том числе перед банками, отмечают в компании. На сегодня сумма выплаченных процентов по реструктурированному долгу превысила 8,2 млрд руб.
«Своевременное исполнение долговых обязательств — приоритет финансовой модели компании, но экономические факторы диктуют необходимость пересмотра существующих графиков платежей», — отметил гендиректор компании Андрей Мартиросов.
Он подчеркнул, что реструктуризация позволит обеспечить непрерывность работы и финансовую устойчивость компании, и Utair сможет сохранить экономичные тарифы.
Среди российских авиакомпаний Utair занимает четвертое место по количеству перевезенных пассажиров — 6,44 млн человек за январь — октябрь 2018 г.
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