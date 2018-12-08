Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам

Российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз, за то, что бизнес сделал в стране». Такое заявление генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс сделал на сессии «Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания», проходящей в рамках Общероссийского гражданского форума. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению главы госкомпании, российский бизнес «страну отстроил», «восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия», «вернул зарплату людям», «наполнил бюджет деньгами» и «создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования».

«Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества», — посетовал Чубайс.

В ноябре глава госкомпании заявил о поддержке бойкота Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, если туда не пустят российских бизнесменов, подпавших под санкции США. В мае «Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.

В марте «Роснано» отчиталось о готовности впервые за десять лет существования компании выплатить дивиденды государству.