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Lamoda откроет первый офлайн-магазин в 2019 году 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Интернет-магазин Lamoda решил запустить формат офлайн-розницы и планирует открыть первый офлайн-магазин в I квартале 2019 года в московском ТЦ "Атриум". Об этом рассказал на пресс-конференции сооснователь и CEO Lamoda Group Флориан Янсен.
"Офлайн-магазины Lamoda Market, первый из которых открывается в Москве, призваны стать связующим звеном между онлайном и традиционным ретейлом, привлечь новую аудиторию, задать новые стандарты качества в торговле одеждой, обувью и аксессуарами", — отметил он.
Отличительной особенностью Lamoda Market станет частое обновление ассортимента. Как пояснил коммерческий директор Lamoda Group Эрик Коллиер, единовременно в офлайн-магазине будет представлено до 200 брендов, при этом наполнение будет меняться не раз в сезон, а раз в месяц или чаще, сообщил он. В компании полагают, что частая смена товаров позволит увеличивать количество покупателей и выручку магазина. В Lamoda Market можно будет примерить и забрать заказанную онлайн вещь.
Инвестиции в проект по развитию традиционного ритейла в Lamoda не раскрывают. Компания примет решение о дальнейшем развитии розничной сети после изучения опыта работы первого магазина в течение нескольких месяцев, уточнил Янсен. Lamoda не планирует становиться полностью офлайн-ретейлером и продолжит фокусироваться на онлайн-торговле, добавил он.
О планах Lamoda по открытию офлайн-магазин в июне сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости. Тогда собеседники газеты отмечали, что открытие первого магазина Lamoda традиционного формата может состояться в Москве до конца 2018 года.
Lamoda была основана в 2011 году, сейчас в ней работает около 5 тыс. сотрудников. На площадке представлены более 6 млн товаров свыше 2,5 тыс. брендов. Аудитория Lamoda составляет 11 млн уникальных пользователей в месяц.
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