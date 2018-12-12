Авиакомпания «Белавиа» обзавелась новым «Танколётом»

Новый самолёт в стиле знаменитой игры World of Tanks появился в парке авиакомпании «Белавиа». За базу для «Танколёта 2.0» взят бразильский Embraer-195, за дизайн его фюзеляжа и салона отвечал разработчик «танчиков» Wargaming.

Так, на каждый откидной столик для пассажира нанесена информация про какой-нибудь танк и ссылки на специальный промо-сайт, при регистрации на котором можно получить танк Т-127 и прочие игровые бонусы.

Эмблемы WoT нанесены на антимакассары, шильды с изображением номеров кресел, в фирменном стиле выполнены и коврики в проходе. Также в карманах кресел пассажиры найдут листовку, рассказывающую о «танчиках».

В планах у авиакомпании изменить форму бортпроводников для рейсов на этом самолёте и добавить больше игровых элементов внутри салона.