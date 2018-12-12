Сетям могут запретить накрутки на товары со скидкой

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский предложил запретить торговым сетям запрашивать скидки у производителей, если они не находят отражения в цене продукта на прилавке. «Мы бы хотели, чтобы был установлен запрет требования скидок с производителей на поставку продукции, если эти скидки не транслируются на конечную цену», — цитирует АГН «Москва» Лисовского. Он отметил, что в настоящее время торговые сети при получении скидок могут, напротив, повысить стоимость продукции. Ранее News.ru писал, что «Ашан» в России больше не хочет позиционировать себя как гипермаркет дешёвых товаров. Сеть магазинов считает целесообразным развивать реализацию дорогих товаров сегмента «премиум». Об этом заявил гендиректор «Ашан Ритейл Россия» Франсуа Реми. Кроме того, по его словам, ретейлер будет развивать и средний сегмент.