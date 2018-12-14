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«Газпром» выкупит у «Газпром нефти» «Лахта центр» за 120 млрд рублей 

РИА Недвижимость + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Газпром" выкупает у "Газпром нефти" "Лахта центр" в Санкт-Петербурге — свою будущую штаб-квартиру, сделка должна закрыться в ближайшее время, ее сумма превысит 120 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Близкий к "Газпрому" человек подтвердил изданию, что названная сумма близка к фактической, но уточнять ее не стал. Ни на производственную программу, ни на внешнее финансирование выкуп "Лахта центра" не повлияет, график и суммы платежей синхронизированы с дивидендами от "Газпром нефти". Представители "Газпрома" и "Газпром нефти" от комментариев отказались.
Один из собеседников газеты сообщил, что часть общей суммы сделки уже перечислена "Газпром нефти" в 2018 году, основная доля платежей придется на 2019 год, остаток — на 2020 год. Договор компании заключат в декабре, акт передачи права собственности будет подписан в январе. Переход права собственности — это просто вопросы учета и эксплуатации, передача объекта сейчас необходима, чтобы с января начать внутреннее обустройство штаб-квартиры.
"Лахта центр" — многофункциональный общественно-деловой комплекс на северо-западе Санкт-Петербурга. Общая площадь комплекса — более 13 гектаров, его основной объект — небоскреб, который, по замыслу проектировщиков, должен стать самым высоким в Европе. В нем предполагается разместить штаб-квартиру группы "Газпром" и компании "Газпром нефть". Строительство 462-метрового небоскреба началось в конце 2012 года, а месяц назад были завершены основные строительные работы и получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию.
Стоимость строительства "Газпром" никогда не раскрывал, пишет издание. Но с самого начала единственным источником финансирования стройки были займы "Газпром нефти" компании "МФК Лахта центр". Размер ее задолженности на конец третьего квартала составил 120,7 миллиарда рублей. Исходя из балансовой стоимости актива, можно предположить, что на погашение платежей за "Лахта центр" пойдет значительная часть дивидендов "Газпром нефти", отмечает издание.
"Газпрому" принадлежит 95,68% акций нефтяной компании. В общей сложности за 2017 год "Газпром нефть" выплатила акционерам 71,1 миллиарда рублей, из них 68 миллиардов рублей досталось "Газпрому". На промежуточные дивиденды за девять месяцев 2018 года совет директоров компании рекомендовал направить 104,5 миллиарда рублей, доля "Газпрома" — 100 миллиардов рублей. Топ-менеджер инвестиционного фонда связывает покупку офисного центра с традиционным нежеланием "Газпрома" платить высокие дивиденды. Он опасается, что приобретение "Лахта центра" может снизить базу для начисления дивидендов по итогам 2018 года.
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