Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.75
75.20
75.49
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.40
Индексы и котировки Brent
60.25
+0.00 Золото
1238.58
+0.04 РТС
1116.50
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.1301
–0.0021
30.11
1.1322
12.12
02.12
20.11

Johnson&Johnson травит людей асбестом в тальке — Reuters 

360tv.ru + ещё 9 16 часов назад
Фото: 360tv.ru
Американское информационное агентство Reuters обвинило корпорацию Johnson& Johnson в сокрытии информации о содержании асбеста в тальке. По данным журналистов, компания якобы знала, что в детскую присыпку иногда попадает опасное для здоровья вещество, но скрывала эту информацию от регуляторов и клиентов.
В Reuters отметили, что в их распоряжение попал ряд документов, в числе которых внутренние служебные доклады.
Оказалось, что Johnson& Johnson почти 30 лет мог травить покупателей, так как вплоть до 2000-х при тестах в продукции периодически обнаруживали небольшое количество асбеста. Причем это касалось, как сырого талька, так и готовых продуктов. О проблеме знали сотрудники всех уровней от топ-менеджеров до ученых и докторов.
В корпорации мгновенно отреагировали на обвинения журналистов. Там отметили, что продукцию проверяли все возможные Johnson& Johnson «регулирующие органы и ведущие лаборатории мира». Они обвинили Reuters в предоставлении «односторонней, ложной и подстрекательской» информации читателям.
В 2018 году стало известно, что суд присяжных в Миссури (штат в США) обязал J& J выплатить 4,69 миллиарда долларов пострадавшим из-за асбеста в продукции. Из 22 женщин, обратившихся в суд, шестеро умерли. Пострадавшие уверяют, что асбест в присыпке был причиной онкологии, которую у них обнаружили.
360tv.ru: последние новости
Кредит через экран смартфона. Зачем российские банки собирают голоса и фотографии клиентов Туроператора «Жемчужная река» уличили в продаже билетов на несуществующие рейсы Apple предрекли провал в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос276
России предрекли 20 лет стагнации187
Россиянам пригрозили дефицитом импортного алкоголя50
Явлинский: российской экономике грозит 20 лет стагнации6
Видео
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Экономика
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
03:39
Почему решение ЦБ неожиданно сыграло против рубля
Рынки Статьи
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
08:01
Инфляция съест вклады россиян
Личный счет Статьи
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
02:13
Пенсионный возраст хотят привязать к доходам
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение