Johnson&Johnson травит людей асбестом в тальке — Reuters

Американское информационное агентство Reuters обвинило корпорацию Johnson& Johnson в сокрытии информации о содержании асбеста в тальке. По данным журналистов, компания якобы знала, что в детскую присыпку иногда попадает опасное для здоровья вещество, но скрывала эту информацию от регуляторов и клиентов.

В Reuters отметили, что в их распоряжение попал ряд документов, в числе которых внутренние служебные доклады.

Оказалось, что Johnson& Johnson почти 30 лет мог травить покупателей, так как вплоть до 2000-х при тестах в продукции периодически обнаруживали небольшое количество асбеста. Причем это касалось, как сырого талька, так и готовых продуктов. О проблеме знали сотрудники всех уровней от топ-менеджеров до ученых и докторов.

В корпорации мгновенно отреагировали на обвинения журналистов. Там отметили, что продукцию проверяли все возможные Johnson& Johnson «регулирующие органы и ведущие лаборатории мира». Они обвинили Reuters в предоставлении «односторонней, ложной и подстрекательской» информации читателям.

В 2018 году стало известно, что суд присяжных в Миссури (штат в США) обязал J& J выплатить 4,69 миллиарда долларов пострадавшим из-за асбеста в продукции. Из 22 женщин, обратившихся в суд, шестеро умерли. Пострадавшие уверяют, что асбест в присыпке был причиной онкологии, которую у них обнаружили.