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Российские госкомпании принудят к импортозамещению 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Российские компании обяжут поддержать импортозамещение и перейти на «преимущественное использование» отечественного софта к 2022 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директивы для госкомпаний, утвержденные министром финансов и первым вице-премьером Антоном Силуановым.
Отмечается, что изменения коснутся предприятий из списка №91-р, зарегистрированных правительством в 2003 году. Речь идет о таких компаниях, как «Газпром», РЖД, «Первый канал», «Шереметьево», «Аэрофлот», РОСНАНО, ГЛОНАСС и других.
В течение двух месяцев после получения директив компании должны утвердить план мероприятий до 2021 года и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи. По планам правительства, в госкомпаниях должно быть не менее 50 процентов российского софта, в том числе операционных систем, серверов приложений, офисного ПО, антивирусов.
Управляющий директор «Росплатформы» Владимир Рубанов считает, что так государство хочет обезопасить госкомпании от перебоев и отключений, если иностранные компании откажутся от сотрудничества.
На сегодняшний день насчитывается до 95 процентов иностранного офисного и системного ПО, более 80 процентов систем управления базами данных, более 70 процентов ERP-систем. В то же время российского производства — около 80 процентов антивирусов, более половины — ПО для бухгалтерии, утверждает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.
В июле сообщалось, что к апрелю 2019 года должны быть разработаны поправки, которые обяжут оснащать гаджеты приложениями российского производства. Также в ФАС посчитали, что пользователь должен иметь возможность удалить все встроенные приложения кроме сервисных.
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