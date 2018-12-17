Российские госкомпании принудят к импортозамещению

Российские компании обяжут поддержать импортозамещение и перейти на «преимущественное использование» отечественного софта к 2022 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директивы для госкомпаний, утвержденные министром финансов и первым вице-премьером Антоном Силуановым.

«Аэрофлот», Отмечается, что изменения коснутся предприятий из списка №91-р, зарегистрированных правительством в 2003 году. Речь идет о таких компаниях, как «Газпром» РЖД , «Первый канал», «Шереметьево» РОСНАНО , ГЛОНАСС и других.

В течение двух месяцев после получения директив компании должны утвердить план мероприятий до 2021 года и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи . По планам правительства, в госкомпаниях должно быть не менее 50 процентов российского софта, в том числе операционных систем, серверов приложений, офисного ПО, антивирусов.

Управляющий директор «Росплатформы» Владимир Рубанов считает, что так государство хочет обезопасить госкомпании от перебоев и отключений, если иностранные компании откажутся от сотрудничества.

На сегодняшний день насчитывается до 95 процентов иностранного офисного и системного ПО, более 80 процентов систем управления базами данных, более 70 процентов ERP-систем. В то же время российского производства — около 80 процентов антивирусов, более половины — ПО для бухгалтерии, утверждает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.