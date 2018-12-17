ВТБ и «Национальная медиа группа» купят «СТС медиа»

Российский бизнесмен Иван Таврин принял решение продать долю в «СТС медиа» инвесторам из «Национальной медиагруппы» (НМГ) и ВТБ

На данный момент, холдинг ЮТВ, принадлежащий предпринимателю, контролирует 75% акций холдинга. Остальной частью владеет кипрский Telcrest, акционерами которого являются НМГ, ВТБ и структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтигаза».

По словам Таврина, переговоры по продаже находятся на стадии завершения.

В свою очередь гендиректор НМГ Ольга Паскина отметила, что закрыть сделку планируется до конца текущего года, передают «Ведомости»