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ЦБ выставляет на торги Азиатско-Тихоокеанский Банк 

Банки.ру + ещё 7 3 часа назад
Фото: ТАСС
Банк России выставляет на торги принадлежащие ему акции Азиатско-Тихоокеанского Банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В рамках осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, проводимых в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению ее банкротства, регулятор стал владельцем обыкновенных именных акций АТБ, составляющих 99,99999833333333% его уставного капитала.
В Центробанке подчеркивают, что по результатам осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению и введения новой бизнес-модели банка его финансовое состояние стабилизировано, сформирован новый капитал, прекращен отток средств его клиентов, восстановлена платежеспособность, обеспечена стабильная доходность. В ноябре АКРА присвоило банку кредитный рейтинг «ВВ+ (RU)» с «развивающимся» прогнозом.
С учетом положительной динамики финансового состояния банка советом директоров Банка России принято решение о реализации принадлежащих регулятору акций АТБ посредством проведения открытого аукциона в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион) 14 марта 2019 года на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».
Извещение о проведении Банком России указанных торгов и соответствующая документация, содержащая подробную информацию о них, размещены на сайте Банка России в разделе «Информация по кредитным организациям» (подраздел «Продажа кредитных организаций»), на сайте ЗАО «Сбербанк-АСТ», а также на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.
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