Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей

«Мы собираем биометрию вовсю», — рассказал предправления Сбербанка Герман Греф. По его словам, в биометрической базе Сбербанка находятся уже «миллионы» образцов биометрических данных клиентов (точную цифру он не назвал).

Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов. К октябрю биометрию в ЕБС сдало около 2000 человек, говорил представитель «Ростелекома».

Отрыв Сбербанка в биометрической гонке отчасти можно объяснить агрессивными продажами. С января, если биометрических данных нет в системе, обслуживание клиентов будет начинаться с их сдачи, заявил на днях супруге редактора «Ведомостей» менеджер отделения Сбербанка (она передала банку слепок голоса и изображение лица). Это же заявил корреспонденту «Ведомостей» менеджер другого отделения банка. Представитель Сбербанка заверил, что у сотрудников нет KPI по сбору биометрии, а «обслуживание клиентов, не желающих регистрировать биометрические данные, будет проходить привычным образом», но объяснить поведение сотрудников не смог.

ЕБС заработала в конце июня. Она позволит россиянам, сдавшим биометрию в одном банке, удаленно открывать счета, брать кредиты или делать переводы в любом другом. По закону собирать данные в ЕБС обязаны все банки: в 20% отделений — к концу 2018 г. и во всех — к концу следующего.

Греф уверяет, что Сбербанк «вовсю собирает» биометрию и для ЕБС. На вопрос, чем объясняется колоссальный разрыв числа образцов в системе Сбербанка и ЕБС, его представитель ответить не смог. В четверг банк сообщил, что закончил пилотную стадию и начинает сбор данных для государственной системы.

Активно собирать данные в свою систему Сбербанк начал намного раньше, осенью. В своем приложении он анонсировал скорое начало распознавания по лицу в банкоматах, мобильном банке и офисах.

налоговой инспекции, С помощью своей биометрической системы Сбербанк планирует оказывать услуги и сторонним организациям, рассказал Греф на прямой линии с сотрудниками банка. Один из них спросил, смогут ли клиенты Сбербанка подтверждать учетную запись в ПФР ГИБДД через «Сбербанк онлайн». «Это уже сделано. Называется у нас „Сбер ID“, — ответил Греф, добавив, что „Сбер ID“ используется в сервисах не только банка, но и партнеров. „Сбер ID“ будет работать через биометрическую систему, но не государственную, а ту, которую создает Сбербанк, уточнил Греф: „Сбер ID“ в середине 2019 г. будет доступен для всех партнеров Сбербанка, любой клиент-юрлицо сможет подключиться к этой системе.

Быстрое наполнение системы Сбербанка вызывает опасения, говорил менеджер банка из топ-10. По его словам, сложно будет мотивировать людей, однажды сдавших данные Сбербанку, передать их еще раз — теперь для ЕБС, а на нее многие банки возлагают надежды, они вложили в нее много ресурсов.

Количество точек, где клиенты могут сдать данные в ЕБС, пока не так велико, объясняет „постепенность“ наполнения базы Елена Медведева из „Хоум кредита“. Влияет и то, продолжает она, что пока не так много продуктов и услуг, которые банки предоставляют клиентам с удаленной идентификацией. Спрос на эту услугу есть и будет расти, говорит первый вице-президент Газпромбанка Елена Новоселова . ЕБС будет наполняться быстрее, если с ее помощью можно будет получать не только банковские услуги — например, замену прав, получение документов и выписок без личного визита в МФЦ, каршеринг, перечисляет она.

»Почта банк» не считает, что системы банков помешают ЕБС. Многие банки используют свои биометрические платформы, говорит член правления «Почта банка» Святослав Емельянов, они помогают лучше распознавать клиентов и повысить безопасность: например, предотвратить выдачу кредита или чужого вклада мошенникам. Внутренние платформы банков имеют другие цели по сравнению с ЕБС, с помощью которой человек, не являющийся клиентом банка, может открыть в нем счет, подчеркивает он. По закону удаленно открыть счет можно только с помощью ЕБС и «частные» платформы банков не подходят, заключил он.

Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.