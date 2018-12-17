Прокуратура Малайзии предъявила уголовные обвинения действующим в стране подразделениям американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc за ложные заявления при продаже облигаций малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.
"Обвинения были выдвинуты в соответствии с законами о ценных бумагах страны", — сообщил генеральный прокурор Малайзии Томми Томас.
Обвинения были также предъявлены бывшим сотрудникам Goldman Sachs Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг Чонг Хва а также бывшим служащим 1MDB.
Руководство Goldman Sachs заявило, что обвинения Малайзии в адрес Лейсснера и Роджера Нг ошибочны.
В ноябре Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег по делу 1MDB Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг Чонг Хва, а также крупному малайзийскому бизнесмену Джхо Лау. Лейсснер признал свою вину в заговоре с целью отмывания денег и в заговоре с целью нарушения американского закона о борьбе с коррупцией за рубежом. По сообщению газеты The Wall Street Journal, Лейсснер должен будет заплатить штраф в размере $43,7 млн Лейсснер руководил работой по размещению банком Goldman Sachs на финансовых рынках облигаций малайзийского фонда 1MDB. Часть привлеченных фондом средств, как полагает следствие, расхищалась коррупционерами. Роджер Нг также участвовал в организации размещения облигаций малайзийского фонда. В общей сложности Goldman Sachs разместил ценные бумаги 1MDB на сумму в $6 млрд и получил за это комиссионные на сумму в $600 млн Скандал с фондом 1MDB разразился в 2015 году, когда появилась информация об убытках в размере $11 млрд, при этом иностранные СМИ писали, что не менее $4,5 млрд оказались в распоряжении Наджиба Разака, занимавшего в то время пост премьер-министра Малайзии. Проведенное расследование не обнаружило состава преступления, виновные найдены не были. Следствие возобновилось после победы на майских выборах в Малайзии оппозиции во главе с Махатхиром Мохамадом. Бывшему главе правительства Малайзии Наджибу Разаку предъявлены обвинения по 40 эпизодам, связанным с получением взяток, отмыванием денег, хищениями в особо крупных размерах и другими правонарушениями.