Bloomberg: в Малайзии предъявили уголовные обвинения банку Goldman Sachs

Прокуратура Малайзии предъявила уголовные обвинения действующим в стране подразделениям американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc за ложные заявления при продаже облигаций малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg

"Обвинения были выдвинуты в соответствии с законами о ценных бумагах страны", — сообщил генеральный прокурор Малайзии Томми Томас.

Обвинения были также предъявлены бывшим сотрудникам Goldman Sachs Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг Чонг Хва а также бывшим служащим 1MDB.

Руководство Goldman Sachs заявило, что обвинения Малайзии в адрес Лейсснера и Роджера Нг ошибочны.