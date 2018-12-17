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В России появится новый вид пива 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
В 2021 году в России появится пиво, лишь на 50% состоящее из солода, пишут «Известия».
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил новый технический регламент «О безопасности алкогольной продукции», который позволит удешевить процесс производства пива.
Пивовары смогут заменить солодовое сырье зерновыми и другими аналогами и увеличить массу сахаросодержащих продуктов в пиве с двух до пяти процентов.
Ожидается, что изготовление пива станет не только более дешевым, но и более быстрым, и конечная стоимость продукта снизится на 20%.
Документ вступит в силу 10 января 2021 года.
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