ЦБ оценил «дыру» в банке «Агросоюз»

Отрицательный капитал («дыра» в капитале) банка «Агросоюз» , у которого ранее ЦБ отозвал лицензию 7 ноября составил 15,3 млрд руб., следует из материалов регулятора.

По данным временной администрации банка, объем его активов 827,4 млн руб., а обязательств — 16,08 млрд руб. В начале декабря стало известно, что в «Агросоюзе» выявлены операции по выводу активов на сумму свыше 7 млрд руб.

Банк России отозвал лицензию у «Агросоюза» из-за накопления значительного объема проблемных активов, пропажи 1,3 млрд руб. из кассы, а также из-за нарушения антиотмывочного законодательства. По состоянию на 1 октября 2018 года банк занимал 198 место в российской банковской системе. В августе власти США ввели санкции против «Агросоюза» из-за нарушения режима нераспространения в отношениях с КНДР. В начале ноября банк сообщил, что Андрей Шляховой (единоличный владелец банка) продал его, но имя нового покупателя не называлось.