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Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
"На финансовый результат сектора по-прежнему оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за 11 месяцев 2018 года составила 1,7 трлн рублей", — говорится в сообщении регулятора.
В ноябре прибыль российских банков составила 97 млрд рублей. Для сравнения в ноябре 2017 года показатель составил 177 млрд рублей, что в существенной мере объясняется особенностями учета в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления, отметил ЦБ.
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