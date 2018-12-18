Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза

Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России

"На финансовый результат сектора по-прежнему оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за 11 месяцев 2018 года составила 1,7 трлн рублей", — говорится в сообщении регулятора.

В ноябре прибыль российских банков составила 97 млрд рублей. Для сравнения в ноябре 2017 года показатель составил 177 млрд рублей, что в существенной мере объясняется особенностями учета в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления, отметил ЦБ.