ФАС оштрафовала операторов «большой тройки»

Федеральная антимонопольная служба наложила штраф на мобильных операторов из так называемой «большой тройки». Компании незаконно устанавливали роуминг внутри своей сети.

Все организации признаны нарушившими Закон о защите конкуренции.

МТС », «Мегафон» «ВымпелКом» («Билайн») должны заплатить по 737,5 тыс. рублей каждая. У операторов есть 60 дней для оплаты взыскания, сообщается на сайте ведомства.

Ранее национальный роуминг был отменён на территории России. Однако реформирование системы вызвало протесты небольших региональных компаний, которые заявили об убытках. Как сообщал News.ru, представители сотовых операторов направили письмо в правительство с предложениями по доработке законодательной базы.