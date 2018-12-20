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На стражу безопасности «Аэрофлота» заступили шалайки 

Вести.Ru + ещё 3 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
"Аэрофлот" зарегистрировал новую породную группу служебных собак в системе Российской кинологической федерации. Теперь гибрид лайки и европейского шакала — иначе шалайка — будет нести службу в штате авиакомпании. В чем их преимущество перед другими четвероногими собратьями выяснял Борис Максудов.
Эти четвероногие сотрудники безопасности всегда в центре особого внимания. Во время каждой такой прогулки по терминалу их чувствительный нос анализирует тысячи запахов. От такой собачьей работы даже любопытные пассажиры не отвлекают.
Вместе со своими напарниками собаки проходят по пятнадцать километров в день. В их зоне ответственности — терминалы Шереметьево. Запах всех известных взрывчатых веществ они могут почувствовать в любом месте и в любой ситуации.
Этот чувствительный нос не заменит даже самая современная техника. Благодаря генам дикого шакала и домашней собаки шалайка может различать полмиллиона запахов и работать даже в самых экстремальных погодных условиях.
Чтобы скрестить дикое и домашнее животное, учёным понадобилось больше сорока лет. Все это время биологи добивались, чтобы особенные признаки шалайки передавались по наследству. Уникальный эксперимент даже получил престижную научную премию.
Сегодня этот уникальный гибрид туркменского шакала и ненецкой лайки только на службе у "Аэрофлота". В штате авиакомпании — пятьдесят шалаек. Они охраняют аэропорты и проверяют самолёты.
Эксперименты по скрещиванию начались ещё в семидесятые годы прошлого века. Биологи отмечают, что самым сложным было приучить собаку к человеку — гены недоверчивого дикого животного давали о себе знать.
Сегодня уникальные четвероногие охранники подучили официальное признание Российской кинологической федерации. Теперь шалайки это не просто гибрид, а вполне самостоятельная породная группа.
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