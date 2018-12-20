Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.35
$
67.55
77.21
77.25
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.33
75.23
Индексы и котировки Brent
55.29
–0.31 Золото
1255.85
–0.01 РТС
1092.99
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
20.12
1.1462
+0.0117
05.12
1.1345
18.12
07.12
26.11

Курганское предприятие «Сенсор» расширяет линейку продукции при поддержке Сбербанка и Корпорации МСП 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Сбербанк открыл кредитную линию ООО «Предприятие „Сенсор“» (г. Курган), одному из ведущих отечественных производителей фланцев, клапанов, комплектующих для нефтегазопромыслового оборудования, а также медицинского оборудования, на сумму 10 млн рублей по ставке 9,6% годовых. Финансирование по низкой ставке предоставлено в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которую совместно реализуют Корпорация МСП и Банк России. Средства направлены на приобретение сырья, материалов и комплектующих.
В настоящее время предприятие осваивает новые виды изделий: импортозамещающие приводы шаровых кранов и инструменты для отделочной и упрочняющей (наноструктурирующей) обработки поверхностей деталей на станках с ЧПУ. В августе 2018 года получено разрешение Росздравнадзора на производство комплекта аппарата для чрескостного остеосинтеза (аппарата Илизарова).
ООО «Предприятие „Сенсор“ выпускает высококачественную продукцию для более 250-ти компаний и заводов нефтегазодобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Туркменистана. В линейке медицинского оборудования — система динамического Halo-вытяжения, имплантаты, абатменты и протезы для восстановления рук.
Предприятие оснащено современным металлообрабатывающим оборудованием с ЧПУ японских, немецких, итальянской и других станкостроительных фирм. Современные технологии термической и механической обработки обеспечивают высокое качество обрабатываемых деталей более 30 марок сталей.
Производство высоконадежных клапанов и задвижек осуществляется с применением разработанных на предприятии нанотехнологий обработки поверхностей деталей, обеспечивающих повышение износостойкости, тепло— и коррозионной стойкости до 2,5-4 раз. Научные разработки сотрудников воплощены в изобретения и полезные модели, защищенные 50-ю патентами РФ.
По состоянию на 19 декабря 2018 года субъекты МСП Курганской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 282,7 млн рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 343,9 млн рублей.
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о Программе.
Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 19 декабря 2018 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 11,5 тыс. гарантий и поручительств на сумму свыше 211 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 269 млрд рублей.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара33
Путин высказался о повышении пенсионного возраста3
«Нечего на зеркало пенять»: как Путин ответил Кудрину1
МВФ поставил Киеву ряд условий1
Путин объяснил рост НДС7
Видео
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
01:25
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой
Экономика
01:29
Украина убивает российские банки
Экономика Компании
00:43
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Личный счет Экономика
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
02:09
Литва покусилась на деньги россиян
Экономика В мире
01:45
Китай отказался капитулировать перед США
Экономика Азия
00:32
Путин запретил показывать россиянам курсы валют
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение