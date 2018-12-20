Курганское предприятие «Сенсор» расширяет линейку продукции при поддержке Сбербанка и Корпорации МСП

Сбербанк открыл кредитную линию ООО «Предприятие „Сенсор“» (г. Курган), одному из ведущих отечественных производителей фланцев, клапанов, комплектующих для нефтегазопромыслового оборудования, а также медицинского оборудования, на сумму 10 млн рублей по ставке 9,6% годовых. Финансирование по низкой ставке предоставлено в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которую совместно реализуют Корпорация МСП и Банк России . Средства направлены на приобретение сырья, материалов и комплектующих.

В настоящее время предприятие осваивает новые виды изделий: импортозамещающие приводы шаровых кранов и инструменты для отделочной и упрочняющей (наноструктурирующей) обработки поверхностей деталей на станках с ЧПУ. В августе 2018 года получено разрешение Росздравнадзора на производство комплекта аппарата для чрескостного остеосинтеза (аппарата Илизарова).

ООО «Предприятие „Сенсор“ выпускает высококачественную продукцию для более 250-ти компаний и заводов нефтегазодобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Туркменистана. В линейке медицинского оборудования — система динамического Halo-вытяжения, имплантаты, абатменты и протезы для восстановления рук.

Предприятие оснащено современным металлообрабатывающим оборудованием с ЧПУ японских, немецких, итальянской и других станкостроительных фирм. Современные технологии термической и механической обработки обеспечивают высокое качество обрабатываемых деталей более 30 марок сталей.

Производство высоконадежных клапанов и задвижек осуществляется с применением разработанных на предприятии нанотехнологий обработки поверхностей деталей, обеспечивающих повышение износостойкости, тепло— и коррозионной стойкости до 2,5-4 раз. Научные разработки сотрудников воплощены в изобретения и полезные модели, защищенные 50-ю патентами РФ.

По состоянию на 19 декабря 2018 года субъекты МСП Курганской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 282,7 млн рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 343,9 млн рублей.

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о Программе

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 19 декабря 2018 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 11,5 тыс. гарантий и поручительств на сумму свыше 211 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 269 млрд рублей.