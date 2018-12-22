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«Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 поднимут цены на связь из-за роста НДС 

Ведомости + ещё 17 3 часа назад
Фото: РИА Новости
«Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 предупредили абонентов о повышении стоимости услуг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов операторов.
«Вымпелком», работающий под брендом «Билайн», разослал sms-сообщения, в которых говорится об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января: цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся. Такое же sms-сообщение получил корреспондент «Ведомостей».
На сайте «Билайна» для корпоративных клиентов опубликовано аналогичное сообщение о росте цен и тарифов на коэффициент 1,016949 в связи с ростом НДС до 20%. А в разделе «Актуализация тарифных планов и опций» в числе опубликованных 21 декабря документов содержится файл «Изменения на постоплатных тарифных планах», в которых перечислены изменения стоимости нескольких десятков архивных тарифных планов. Например, тариф «Все включено ХL (постоплатный)» пока еще стоит 1850 руб. в месяц, убедился корреспондент «Ведомостей», но согласно файлу с изменениями, с 1 января 2019 г. его стоимость составляет 1881,36 руб. Тариф «Легкий безлимит» подорожает с 800 руб. в месяц до 813,55 руб.
«Билайн» в течение года проводит работы по актуализации старых архивных тарифов и услуг, ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов и предлагает им рассмотреть возможность перехода на более актуальные тарифы, говорит представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. По ее словам, изменения связаны с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов.
Айбашева не ответила на вопрос, касается ли повышение всех тарифов для частных лиц, лишь отметив, что оператор предупреждает клиентов об изменениях заранее.
Новосибирский филиал Tele2 также сообщил о росте тарифов на своем сайте. В сообщении Tele2 указано, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому компания «вынуждена» пересмотреть стоимость услуг, тарифы будут изменены с 1 января.
Представитель Tele2 Дарья Колесникова подтвердила, что оператор проводит «незначительные корректировки на части тарифных планов». Но более 40% тарифов останутся неизменными, в частности линейка «Мой Tele2», тарифы «Мой безлимит» и «Премиум», заверила она. Корреспонденту «Ведомостей», который сам пользуется тарифом «Мой онлайн» из линейки «Мой Tele2», в службе поддержки пообещали, что тариф останется без изменений.
По данынм «Коммерсантъ», в sms-сообщении, полученном абонентом «Мегафона», говорится, что в следующем году ставка НДС вырастет с 18 до 20%. Цены на услуги операторов вырастут с 9 января. Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.
Так же поступил представитель МТС. В службе поддержки МТС корреспонденту «Ведомостей» заявили, что информации о повышении тарифов у них нет.
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Комментарии23
Компании , Дарья Колесникова , Анна Айбашева , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , МТС , Ведомости
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