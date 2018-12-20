«Мегафон» в III квартале нарастил выручку до почти 89 млрд руб.

Российский оператор «Мегафон» в III квартале 2018 года увеличил консолидированную выручку на 4,7% в годовом выражении до 88,733 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО.

«Общая сервисная выручка выросла на 6,3% до 80,6 млрд руб., что обусловлено ростом выручки от услуг мобильной связи и, в особенности, ростом выручки от мобильной передачи данных, которая увеличилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Выручка от услуг фиксированной связи в отчетном периоде выросла на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,314 млрд руб. Ключевыми факторами роста стали увеличение выручки от развития инфраструктуры Чемпионата мира по футболу, поставка товаров и услуг в рамках различных проектов, реализуемых по государственной программе цифровизации экономики («Безопасный город» и другие ИКТ-контракты с клиентами госсектора).

Чистая прибыль снизилась на 4,6% до 7,744 млрд руб., при этом капитальные вложения подскочили на 47% до 18,478 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 0,9% до 33,654 млрд руб., а показатель рентабельности OIBDA составил 37,9% против 39,4% в III квартале 2017 года. Число мобильных абонентов на 30 сентября 2018 года снизилось за год на 0,4% до 75,2 млн человек.

«Свободный денежный поток для акционеров вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,5% и достиг 14 226 млн руб.», — говорится в сообщении компании.