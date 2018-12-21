Нерусский алюминий. Что значит отмена санкций против «Русала» для России

Минус один олигарх

Шестого апреля Олег Дерипаска и его активы попали под санкции Минфина США. Резидентам США были запрещены любые коммерческие сделки с "Русалом", а неамериканские физические и юридические лица, работающие с этой компанией, автоматически оказывались под угрозой санкций.

В заявлении от 19 декабря OFAC вновь повторило, что мишенью для санкций были не En+, "Русал" и "Евросибэнерго", а сам Олег Дерипаска. "Эти компании попали под ограничения из-за того, что ими владеет и их контролирует российский олигарх Олег Дерипаска, а не из-за поведения самих компаний, — подчеркивается в документе. — Компании пообещали заметно сократить долю Дерипаски в своем капитале и лишить его контроля над ними".

Доля Олега Дерипаски в En+, контролирующем акционере в "Русале", втором в мире производителе алюминия (3,9 миллиона тонн в 2017 году), будет снижена с почти 70% до 44,95% без права ее увеличения.

Бизнесмен не сможет получать дивиденды ни от одной из упомянутых компаний, а голосовать на собраниях акционеров сможет лишь пакетом менее 35% акций. Остальные голоса "будут автоматически присоединяться к большинству".

Кроме того, En+ должен будет поменять совет директоров. В новый состав Дерипаска сможет номинировать лишь четырех кандидатов из двенадцати. При этом предложенные российским олигархом члены СД не смогут участвовать в работе комитетов по аудиту и вознаграждениям.

Но даже при таких ограничениях все кандидаты в новый состав совета директоров должны будут согласовываться с OFAC. Кроме того, американское ведомство будет получать все протоколы заседаний советов директоров и полную информацию о деятельности En+, "Русала" и "Евросибэнерго".

При этом сам Олег Дерипаска остается в санкционном списке Минфина США. Активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированными.

После введения ужесточающих мер 6 апреля акции "Русала" за день потеряли 56% стоимости, рухнув с 34,5 до 15,1 рубля. Когда вышла новость об их отмене — взлетели на 48%. К концу дня 20 декабря котировки этих бумаг на Московской бирже вернулись к мартовскому уровню — около 30 рублей за акцию.

Потеря контроля

Этот этап санкционной войны Вашингтон, безусловно, выиграл. Во-первых, теперь снизятся цены на глинозем — важнейшее сырье для производства алюминия. "Русал" входит в число его крупнейших производителей, поэтому с введением санкций цены на глинозем начали стремительно расти. Сейчас это сырье стоит примерно на 60% дороже, чем год назад.

Больше всего от этого роста пострадали американские компании — глинозем стал для них самой затратной статьей расходов, перекрыв расходы на электроэнергию. В результате у Alcoa чистая прибыль по итогам третьего квартала рухнула в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупный производитель первичного алюминия Century Aluminium сообщил о снижении прибыли на две трети.

"Я думаю, OFAC не осознавал, что санкции против Rusal увеличат мировые цены на алюминий на 20% за две недели. Это способствовало желанию OFAC заключить такую сделку, при которой Дерипаска останется под санкциями, а "Русал" — нет", — заявил бывший сотрудник санкционного подразделения Госдепа США Питер Харрел в комментарии The Wall Street Journal, назвав это решение "классическим компромиссом".

Но главное — США получили фактический контроль над активами Олега Дерипаски. По условиям Вашингтона, блокирующий пакет акций En+ Дерипаска сможет передать ВТБ , доля которого в результате вырастет с 9,6% до 24%. Однако голосовать российский банк сможет лишь нынешним пакетом, составляющим менее 10%, а право голоса остальными акциями, по информации агентства Bloomberg, будет принадлежать "независимой третьей стороне" в лице некоего "гражданина США".

Другими словами, с учетом ограничений, установленных OFAC в отношении совета директоров компании, американцы будут полностью контролировать оперативную деятельность "Русала".

К тому же En+ и "Русал" впредь не смогут поменять регистрацию с иностранной на российскую без разрешения OFAC. Напомним: обе компании планировали переехать во внутренний российский офшор на острове Русский.

Слабое утешение

Для России это очень плохие новости. Возникает серьезный риск, что в своих решениях новый совет директоров "Русала" будет руководствоваться в первую очередь интересами той же Alcoa и других американских компаний. В случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры российские предприятия окажутся первыми кандидатами на закрытие, а рабочие — на увольнение,.

В качестве утешения можно вспомнить, что правительство России уже подготовило большую и затратную программу поддержки "Русала" в условиях санкций. В частности, планировало закупить у компании алюминия на 10 миллиардов рублей по цене, на 30% превышающей рыночные котировки. Теперь, учитывая, что компания фактически будет контролироваться американцами, необходимость в такой поддержке отпадает.

Аналитики отмечают и другие плюсы решения OFAC. В частности, после вывода En+, "Русала" и "Евросибэнерго" из-под ограничительных мер их российские предприятия смогут восстановить работу в обычном режиме. Кроме того, отмена санкций против компаний Дерипаски позитивно отразится на всех российских ценных бумагах — от акций до государственных облигаций.

Главный кредитный стратег Bloomberg Intelligence по развивающимся рынкам Дэмиан Сассовер отмечает, что санкции США подорвали спрос иностранных инвесторов на российские долговые бумаги с фиксированной доходностью, поскольку премия за риск стала очень большой. Теперь риск дополнительных санкций в отношении России уменьшился, соответственно снизится и стоимость заимствований для российских компаний.