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Российские операторы предупредили о росте цен с Нового года 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Компании сотовой связи «Вымпелком» и «Мегафон» оповестили абонентов о повышении стоимости услуг, передает «Коммерсант».
«Вымпелком» разослал абонентам СМС, в котором сообщил о повышении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года: цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся.
«Мегафон» сообщил своим абонентам о подорожании услуг с 9 января.
Изменение стоимости услуг связано с повышением налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.
Компании , Мегафон , Вымпелком
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