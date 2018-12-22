Украинские железные дороги пожаловались на нехватку российских запчастей

"Укрзализныця" остро нуждается в замещении импортных запчастей. Прежде всего — производства Российской Федерации", — написал Кравцов на своей странице в Facebook, отметив, что предприятие выходит «с предложением к национальным производителям создать альтернативу» этой продукции.

Он отметил, что в следующем году предприятию необходимо "230 позиций таких запчастей — это 575 тысяч единиц и 1,6 млрд гривен (около 60 млн долларов) для украинской экономики". По словам Кравцова, в 2019 году "Укрзализныця" готова дополнительно инвестировать около 600 миллионов долларов к уровню 2018 года.

"В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь немало производственных баз после распада СССР осталось за границей", — отметил он.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Несмотря на это Киев ввел против РФ ряд санкций.