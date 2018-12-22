Украина замерзнет: у «Нафтогаза» закончились деньги

«Нафтогаз Украины» предупредил о тяжелом финансовом положении компании. Причины проблем — в льготных ценах на газ, отсутствии господдержки и накопившейся задолженности со стороны потребителей, в первую очередь облгазов, большую часть которых контролируют структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа . Без компенсации со стороны правительства у «Нафтогаза» проблемы с закупками импортного газа могут начаться уже этой зимой.

«Нафтогаз Украины» в новый год войдет со старыми проблемами, которые в конечном итоге могут обернуться срывом отопительного сезона. Под угрозой закупки газа в пик зимних холодов. Кроме того, проблемы могут быть с развитием новых проектов по добыче газа и модернизацией газотранспортной системы Украины, по которой сейчас ежегодно прокачивается более половины экспортных поставок «Газпрома» в Европу.

О существующем положении вещей сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, опубликовав подробный пост на своей странице в фейсбуке.

«В 2018 году группа Нафтогаз имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем до 2019 года с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС…

В общем, мы видим, что в 2019 нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 млрд грн», — отмечает он.

Одной из коренных проблем является то, что группа «Нафтогаз» продает газ по ценам ниже рыночных, констатирует он. Так, согласно ст. 11 закона «О рынке газа», кабмин Украины должен компенсировать потери, вызванные выполнением «спецобовьязкив» (обеспечения поставок топлива ряду предприятий на льготных условиях — прим.ред.). По подсчетам «Нафтогаза», в рамках этих обязательств компания должна была получить 102,9 млрд гривен с октября 2015 до конца июня 2018 года. Но этого не произошло.

Более того, даже средства, которые группа должна была получить, реализуя газ по льготной цене, в полном объеме не оплачены — это еще одна большая проблема, подчеркивает Коболев. Так, совокупный долг таких потребителей перед «Нафтогазом», по словам Коболева, составляет 57,5 млрд гривен, из которых 24,7 млрд гривен приходится на газовые сбыты, а 32,9 млрд гривен — на ТЭЦ и других «тепловиков». Иногда взыскать долги — совершенно безнадежное дело.

Кроме того, у облагазов и других потребителей накопились долги за услуги балансировки перед «Укртрансгазом» в размере 28,3 млрд гривен, здесь первое место занимают облгазы «Региональной газовой компании» бизнесмена Дмитрия Фирташа, известного в России по истории с газовыми посредниками при транзите российского газа в ЕС , которая стала одной из причин «газовой войны» 2008-2009 гг.

В настоящее время структуры Фирташа контролируют порядка 70% областных газоснабжающих предприятий Украины. Именно проблемами с облгазами объясняли в Киеве в ноябре срыв отопительного сезона в ряде украинских регионов в ноябре.

Из-за долгов снабжающих организаций летом и осенью ряд районов Киева несколько месяцев оставались без горячей воды.

Соединенные Штаты еще летом призывали власти Украины как можно быстрее реформировать рынок поставок газа населению, избавившись от компаний-посредников, которые контролирует Дмитрий Фирташ. Соответствующее письмо Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе направила в конце августа в адрес президента и премьер-министра.

По мнению Комиссии, украинский рынок поставок газа населению «до сих пор охвачен систематической коррупцией, источником которой являются посредники, контролируемые Дмитрием Фирташем». Устранение их с рынка увеличило бы прозрачность и подотчетность и приблизило бы Украину к свободному рынку.

Борьба с монополизмом облгазов обсуждалась в Украине и в прошлом году, но решительных шагов пока сделано не было.

«Нужно наконец определиться, что является большей ценностью — частная монополия Фирташа или государственная компания, развитие отечественной добычи газа, энергетическая независимость Украины», — пишет Коболев.

Правительство, по его словам, должно выполнить требования закона «О рынке газа» и начать платить предприятиям группы Нафтогаз компенсацию за выполнение «спецобовьязкив».

Ранее украинский эксперт Валентин Землянский говорил «Газете.Ru» , что закачанных в подземные хранилища объемов газа Украине теоретически на зиму хватит, однако существует проблема с газовой инфраструктурой внутри страны.

Она, по мнению эксперта, крайне изношена, и у власти нет понимания, насколько. «Процент износа 70-80-90% не дает конкретики по объектам: где и сколько. Планово-предупредительные ремонты сейчас не проводятся, а это как профилактика болезни. Нет профилактики — жди беды», — отмечает он.

правительству Украины пришлось повысить с 1 ноября этого года цены на газ для населения на 23,5%, следом более чем на 30% выросли тарифы на тепло для населения. При этом все проблемы газовой и тепловой систем страны в эти цифры не заложены.

Ряд льготных условий по поставкам газа были сохранены, однако увеличений расходов на выплату субсидий на газ и ЖКХ в проекте бюджета не заложено. Кроме того, и сам бюджет сверстан в условиях жестких требований Международного валютного фонда , поставившего планку допустимого дефицита не более 2,3% ВВП. Это, а также либерализация цен на газ были главными условиями новой программы кредитной помощи фонда. При этом треть бюджета 2019 года страна направит как раз на погашение долговой нагрузки.

В этих условиях найти средства на субсидирование «Нафтогаза» и оплату долгов облгазов Украине будет проблематично.