Ростех планирует сохранить свои акции в «Аэрофлоте» 

Проекты SSJ-100 и МС-21 вынуждают руководство Ростеха не продавать свою часть акций «Аэрофлота».
Решение о продаже 3,5% акций авиакомпании, принадлежащих Ростеху, еще не принято. Акции упали в цене, поэтому сейчас продавать их не выгодно, передаёт ТАСС.
«Пока на этот счет у нас нет дальнейшего решения, мы ежегодно получаем дивиденды. И есть необходимость сохранить участие в "Аэрофлоте" для проектов SSJ-100 и МС-21», — заявил замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.
Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение «Аэрофлоту» о том, что авиакомпания должна повысить прозрачность алгоритмов ценообразования на внутренних рейсах.