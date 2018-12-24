«Газпром» уволил ради экономии полторы тысячи проектировщиков

Сокращения прошли в восьми своих проектных институтах в целях экономии на проектно-изыскательских работах. Число проектировщиков в структурах компании упало с 8,5 тысячи человек до семи тысяч.

В 2015 году началась консолидация восьми проектных институтов «Газпрома» в 100-процентную «дочку» «Газпром проектирование», чей головной офис расположен в Санкт-Петербурге. Ее персонал сейчас составляет более четырех тысяч человек.

Как уточнил Андреев основные сокращения прошли в «Гипроспецгазе» , «ВНИПИгаздобыче», «Гипрогазцентре» и ЦКБН. «Гипроспецгаз» в ноябре 2017 года оказался на грани банкротства из-за иска на 2,2 миллиарда рублей. ЦКБН в Подольске уже перешел в стадию банкротства, в компании назначен конкурсный управляющий.