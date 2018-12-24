ЦБ завершил акционирование НПФ 

Банк России завершил акционирование негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сейчас на финансовом рынке действуют 52 НПФ, сообщила пресс-служба ЦБ.
«Банк России завершил работу по акционированию негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По состоянию на 24 декабря на финансовом рынке в форме акционерных обществ действуют 52 НПФ, из которых 35 включены в систему гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляют деятельность по обязательному пенсионному страхованию», — говорится в сообщении.
Банк России отмечает, что законодательством был предусмотрен пятилетний период — до 1 января 2019 года, в течение которого некоммерческие НПФ должны были изменить организационно-правовую форму и привести свою деятельность в соответствие с регуляторными требованиями, направленными на повышение прозрачности капитала и качества корпоративного управления.
Регулятор напомнил, что на 1 января 2014 года в форме некоммерческих организаций осуществляли деятельность 120 НПФ. Первый этап акционирования завершился 1 января 2016 года, он предусматривал необходимость реорганизации тех НПФ, которые занимались обязательным пенсионным страхованием.
С января 2016 года по декабрь 2018 года, на втором этапе, процедуру акционирования проходили НПФ, осуществляющие деятельность только по негосударственному пенсионному обеспечению.
«Сокращение количества фондов обусловлено процессами консолидации, добровольным отказом от лицензий, а также принудительным выводом недобросовестных игроков с рынка», — отмечает ЦБ.