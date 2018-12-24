ЦБ завершил акционирование НПФ

Банк России завершил акционирование негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сейчас на финансовом рынке действуют 52 НПФ, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Банк России завершил работу по акционированию негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По состоянию на 24 декабря на финансовом рынке в форме акционерных обществ действуют 52 НПФ, из которых 35 включены в систему гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляют деятельность по обязательному пенсионному страхованию», — говорится в сообщении.

Банк России отмечает, что законодательством был предусмотрен пятилетний период — до 1 января 2019 года, в течение которого некоммерческие НПФ должны были изменить организационно-правовую форму и привести свою деятельность в соответствие с регуляторными требованиями, направленными на повышение прозрачности капитала и качества корпоративного управления.

Регулятор напомнил, что на 1 января 2014 года в форме некоммерческих организаций осуществляли деятельность 120 НПФ. Первый этап акционирования завершился 1 января 2016 года, он предусматривал необходимость реорганизации тех НПФ, которые занимались обязательным пенсионным страхованием.

С января 2016 года по декабрь 2018 года, на втором этапе, процедуру акционирования проходили НПФ, осуществляющие деятельность только по негосударственному пенсионному обеспечению.