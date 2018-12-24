«Роскосмос» признался в прилежании для США

Внутренний экономический уклад предприятий «Роскосмоса» различается в зависимости от заказчика производимой продукции, заявил «Коммерсанту» заместитель генерального директора Максим Овчинников , курирующий в госкорпорации финансово-экономические вопросы и бюджетирование.

«Это объединение работает на заказчиков из-за рубежа. Отсюда стандарты, условия, требования по качеству», — сказал он.

Овчинников отметил, что «это другая культура», а у «Энергомаша» просто «нет другого выхода, чем соответствовать предъявленным требованиям».

«Они не могут быть менее эффективными, чем от них требует заказчик. Они вынуждены были развиваться так, как они сейчас развиваются», — пояснил топ-менеджер.

По его словам, у «Энергомаша» «достаточно серьезный заказ по двигателям РД-180 и РД-181: если бы у других предприятий была такая же ситуация и такие же заказчики, то и они бы подтягивали культуру производства».

В декабре источник РИА Новости заявил, что «Энергомаш» с конца 1990-х годов отправил США 130 двигателей РД-180 и РД-181, из которых 93 двигателя уже использованы для космических запусков.