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«Роскосмос» признался в прилежании для США 

Lenta.ru 2 часа назад
Внутренний экономический уклад предприятий «Роскосмоса» различается в зависимости от заказчика производимой продукции, заявил «Коммерсанту» заместитель генерального директора Максим Овчинников, курирующий в госкорпорации финансово-экономические вопросы и бюджетирование.
Топ-менеджер рассмотрел пример с «Энергомашем».
«Это объединение работает на заказчиков из-за рубежа. Отсюда стандарты, условия, требования по качеству», — сказал он.
В Роскосмосе заявили о «тяжелом» финансовом положении
Овчинников отметил, что «это другая культура», а у «Энергомаша» просто «нет другого выхода, чем соответствовать предъявленным требованиям».
«Они не могут быть менее эффективными, чем от них требует заказчик. Они вынуждены были развиваться так, как они сейчас развиваются», — пояснил топ-менеджер.
По его словам, у «Энергомаша» «достаточно серьезный заказ по двигателям РД-180 и РД-181: если бы у других предприятий была такая же ситуация и такие же заказчики, то и они бы подтягивали культуру производства».
В декабре источник РИА Новости заявил, что «Энергомаш» с конца 1990-х годов отправил США 130 двигателей РД-180 и РД-181, из которых 93 двигателя уже использованы для космических запусков.
СМИ неоднократно писали о различиях в стандартах производства предприятий «Роскосмоса» для российских и западных заказчиков. Например, в январе 2017 года ТАСС сообщало о замене корабля «Союз МС» №734, построенного на бюджетные средства, на изделие №735, выполненное по контракту с НАСА. При этом агентство уверяло, что подобные перемены обусловлены не техническими проблемами первого аппарата, а «исполнением контрактов по доставке космонавтов и астронавтов на МКС».
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Комментарии75
Компании , Видео , Максим Овчинников , Роскосмос , НПО "Энергомаш" , NASA , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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