В Орле будет запущено первое в регионе бумагоперерабатывающее производство при поддержке Корпорации МСП

«Орловскому бумажному комбинату» открыта кредитная линия на сумму 80 млн рублей в АКБ «Ланта-Банк» (АО) для запуска первого в регионе современного производства по переработке вторичного бумажного сырья. Финансирование обеспечено гарантией Корпорации МСП на сумму 49 млн рублей и поручительством НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» на сумму 5 млн рублей.

Ранее АКБ «Ланта-Банк» (АО) предоставил предприятию 170 млн рублей для приобретения бумагоделательной машины. Финансирование данного кредита обеспечено поручительством НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» на сумму 25 млн рублей.

Ежегодно предприятие сможет перерабатывать до 64 тысяч тонн макулатуры и выпускать до 60 тысяч тонн бумаги.

«Поддержка институтов развития и банка позволит компании запустить производственные мощности в эксплуатацию уже в I квартале 2019 года. Будет создано 300 новых рабочих мест. Рост объема производства и реализации продукции компании обеспечит увеличение налоговых отчислений в бюджет», — отметил генеральный директор ООО «Орловский бумажный комбинат» Виктор Перелыгин.

ООО «Орловский бумажный комбинат» производит различные виды гофрокартона и упаковки из него. В линейке изделий компании: упаковка для мясных и молочных продуктов, кондитерских и макаронных изделий, промышленных товаров, мебели, сантехники, фармакологической продукции, бытовой химии и других товаров.

По состоянию на 25 декабря 2018 года субъекты МСП Орловской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 1,9 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 3,6 млрд рублей.

Для оказания предпринимателям, в том числе Орловской области, информационно-маркетинговой поддержки Корпорацией МСП создан и запущен в эксплуатацию уникальный интернет-ресурс — Портал Бизнес-навигатора МСП . Ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки бизнеса, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о Программе

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 25 декабря 2018 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 11,7 тыс. гарантий и поручительств на сумму свыше 214,6 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 273,4 млрд рублей.