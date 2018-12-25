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Большая часть черной икры в России оказалась безродной 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор не смог установить происхождение 60 процентов черной икры на российском рынке. Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал глава ведомства Сергей Данкверт, слова которого приводит ТАСС.
«Мы провели сейчас исследование по электронной системе по черной икре. Из десяти образцов черной икры, которые мы взяли, прослеживаемость есть только у четырех образцов, которые были ввезены по импорту. То есть из Китая и из Италии полностью прослеживаемость есть до магазина», — отметил Данкверт.
По его словам, производители зачастую не упоминают на этикетках о том, что их икра является продуктом аквакультуры (выращена в искусственных условиях), а также используют в названии отсылки к Каспийскому морю или Астрахани, хотя это не соответствует действительности.
Ранее Россельхознадзор сообщал, что в преддверии Нового года усилит контроль за икрой, продающейся на улице. В случае выявления нарушений она будет изыматься у торговцев.
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Компании , Экономика , Сергей Данкверт , Россельхознадзор , ИТАР-ТАСС
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