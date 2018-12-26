Подсчитаны траты на Новый год в Москве

На празднование Нового года в Москве планируется потратить почти 972 миллиона рублей, подсчитал РБК на основе данных портала госзакупок.

Отмечается, что эта сумма примерно в полтора раза меньше потраченной в прошлом году и в три раза меньше, чем было выделено два года назад.

Бюджет сократился в основном из-за снижения трат на художественную подсветку. Большая часть выделенных в этом году средств — 428,1 миллиона рублей — пойдет на организацию концертов, ярмарок и елок. Подрядчиком московских ярмарок выступает ООО «Инсталл Профи».

На новогоднее оформление районные власти и парки потратят около 322,6 миллиона рублей. Больше всего денег уйдет на украшение ВДНХ, основным подрядчиком которого является компания «Фопартнерс».

На катки будет истрачено 158,2 миллиона рублей, из них почти 120 миллионов на создание катка в Парке Горького, на фейерверки — 35,8 миллиона рублей, на подарки и другие статьи расходов — 27,1 миллиона рублей.

На втором месте по тратам на празднование оказался Санкт-Петербург, там новогодний бюджет составил 532,4 миллиона рублей, на третьем — Казань с бюджетом в 145 миллионов рублей.